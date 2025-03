Posiblemente el que más nos gusta, los Bustos que más nos gustan, en fin, han confluido en “Fariña”: aquí vemos al dibujante de acentos más clásicos (el que borda “¡García!” Codo con codo junto a Santiago García) y al que se deja querer por la experimentación (tiene en este campo algún fanzine auto editado interesantísimo, y obras mayúsculas como “Versus”, o tan juguetonas como “POP”). Pues sí, en “Fariña” el placer de coquetear con las posibilidades de la página está en plena forma. Coqueteos con el diseño, con ciertos guiños templados a su faceta más rupturista. Y se imbrica con la habilidad para bordar un estilo entre el realismo, la caricatura y el expresionismo envidiable.

No suele decirse y creo que merece ser dicho, Luis Bustos es uno de los entintadores más contundentes del cómic español. Lo denuesta de nuevo en “Fariña”. Y transpira elegancia compositiva. No hay página de su revisión de la… narcomuñeira galega, que no destile elegancia. Tampoco una sola escena que no sea perfectamente legible, ningún dato es confuso en sus manos.

De modo que, bien, la verdad es que hay que recomendar “Fariña, la novela gráfica”. A todo amante del noveno arte porque como cómic, es notable. Al seguidor de Luis Bustos porque está en forma. A quien no haya leído el libro original, porque aquí lo destila con eficacia. Al admirador de la obra de Carretero porque aquí se reconvierte en imágenes llenas de vibración. Y al amante de la teleserie porque va a conocer más profundamente ese mundo sucio, hediondo, del contrabando de droga, de las rías enharinadas, de los (altísimos) políticos conniventes, de las generaciones perdidas y las madres combativas. Va a ver que esa mafia carece de glamour y se acerca mucho a otras mafias que por el mundo reptan. Y va a advertir que el cuento, desgraciadamente, no acaba con la Operación Nécora.