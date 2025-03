La vuelta a las clases no se presenta con más certidumbres en el caso de los centros de educación especial, que aunque han adaptado espacios para las nuevas necesidades del curso escolar, reclaman un protocolo específico. “El curso se presenta muy complicado porque no tenemos muy claro ni protocolo ni qué medidas tomar. Nuestros chicos no necesitan marcas en el suelo, necesitan una mano que les guíe. Nosotros no necesitamos esto, necesitamos apoyo de personal y estructural y que parta de la consellería, porque a veces parte de nuestras asociaciones”; explica María José Ramos, directora del Centro de Educación Especial de Aspanaex (Asociación en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de la provincia de Pontevedra).