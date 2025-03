–Últimamente se ha destacado la importancia de que haya referentes femeninos en la ciencia para despertar las vocaciones científicas entre las mujeres. ¿Usted tuvo estos referentes?

–Hombre, los ejemplos son buenos. Mi madre es química, aunque nunca se dedicó a la investigación. Y también vi la película de Madame Curie cuando era pequeña… Pero no creo que eso haya sido determinante. Más bien creo que es fundamental que te hagan sentir que eres capaz. En mi caso, siempre fue así. Yo creo que las mujeres son perfectamente conscientes de que son capaces. Otra cosa es que la sociedad ayude o no. Cuando aparecen los hijos, ¿quién se queda con los niños cuando se ponen enfermos? ¿O si hay que irse de viaje? El problema no es sólo de vocación científica –de hecho, en carreras como Química hay muchas mujeres–, sino de poder desarrollarla. Y en investigación la carrera es muy larga e inestable. Obtuve mi primer puesto fijo con 40 años. Y muchas se quedaron por el camino.

–La palabra “cuántico” es profusamente utilizada en las pseudociencias. ¿Qué piensa cuando ve que una de estas “terapias alternativas” promete la “sanación cuántica”?

–Pues me entra la risa. Si no fuese porque es dramático que alguien se lo pueda creer.

–¿Es difícil conseguir financiación para un campo científico aparentemente tan teórico?

–Yo diría que el problema fundamental es que no hay planes de financiación a largo plazo. No hay una política científica clara. Los proyectos de investigación básica son muy largos. Y vamos a salto de mata. Además, en cuanto aparecen problemas económicos, es lo primero que se corta. Y la investigación que no se hace por los puestos que no se crean no se recupera.