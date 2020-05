La ruta de la ONU por la España de la pobreza

Una vive en el Carmel, la otra en Sant Martí. Ambas, que coincidieron en la reunión con el relator de la ONU para exponerle la situación en Catalunya, residen en dos de los barrios más deprimidos de Barcelona. Pero además comparten otra realidad, la de ser madres solas. Este es, de hecho, uno de los colectivos que registra mayor tasa de pobreza en Catalunya. Uno de cada cinco catalanes está en riesgo de pobreza. En las familias con dos adultos el riesgo de exclusión afecta uno de cada cuatro, pero en el caso de las madres solas el porcentaje sube hasta la mitad de ellos.

“El problema es que no podemos aceptar muchos trabajos”, explican. El motivo, ¿quién se hará cargo de los niños? ¿quién los irá a buscar a la escuela? “Yo no tengo a nadie que me pueda ayudar, y con una canguro nos arruinamos”, relata Paloma. Ester ya no sueña en volver al mundo de teleoperadores, pero es que no ha podido optar tampoco a cajera de supermercado. “Con ese horario era imposible”, expone. Su lucha diaria es la de poder pagar las facturas de la luz, los libros de los niños, las extraescolares o los ‘casals’ de verano para que sus hijos tengan las mismas oportunidades de los demás.

Rafael, en cambio, no tuvo opción a mucho. Su drogadicción lo empujó a 13 años viviendo en la calle de Barcelona. “Yo tendría que estar muerto, no sé cómo he aguantado tantos años”, señala. Su hogar fue la calle, los párkings y, cuando tuvo suerte, las casas ocupas. “La gente que está pinchada al corriente se está jugando la vida”, explica. Son ya demasiadas las viviendas que se cuentan en el área metropolitana donde el cuarto de contadores esconden pinzas de madera que conectan cables de la luz, para no tener que pagarlos. Un riesgo latente que, de momento, ninguna administración sabe muy bien cómo abordar.

Otra realidad, bastante más insalubre, es la que viven más de 885 personas, de los cuales 200 niños, en la Barcelona chabolista. Algunos pinchan la luz en las naves que ocupan. Otros no tienen ni eso. Es el caso de Mohamed, un joven senegalés que desde el pasado verano malvive en un asentamiento de la calle de Tànger, en el barrio del Poblenou. No hay luz, no hay agua, pero hay vida. Una vida precaria, infame, llena de miseria y escombros. “No se lo deseo ni a mi peor enemigo”, reza el senegalés. A la hora de cenar, coge la bicicleta y la mochila de Glovo. “A trabajar”.