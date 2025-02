Sin embargo, Pepe Cáccamo referencia en “Memoria de poeta”, su relación con Cela entre comienzos y mediados de los años 70. “De lonxe viña a amizade dos Álvarez Blázquez co novelista de Iria Flavia, quen no primeiro volume das súas memorias, “La cucaña y la rosa”, describe algunhas escenas da súa relación con eles durante os veráns da nenez en Tui, onde Cela tiña familia. Nas súas visitas a Vigo, xa de adulto, era convidado a xantar na casa dos meu tíos Darío e Carmiña. Alí teño coincidido con el en longas sobremesas nas que exhibía as artes do seu epatante inxenio, a doente tensión da egolatría e a vaidade propia de quen non fora quen de asumir de xeito natural a dimensión pública da súa figura e a súa importante capacidade adquisitiva”, referencia. También, documenta la ruptura de la relación entre 1976 y 79. “Interrumpiuse definitivamente o día que souberon da oferta dos seus servizos como delator ás autoridades franquistas. Non respostou nunca á demanda que o meu tío Darío lle fixo dun desmentido privado”, referencia Cáccamo. Otros autores discrepan de la certeza de que fuese delator.

También para Ferrín, Cela se equivocó. La más estruendosa ocasión, tras ser nombrado por designación real senador durante la transición. “Botou un peido cando se comezou a falar en catalán na cámara. Foi moi aplaudido”, lamenta Ferrín. Eso no resta, para Ferrín, su gran labor como escritor.

“Cela é un dos grandes autores da literatura española. Gustará máis ou menos como personaxe mediático; gustarán máis ou menos os argumentos e as escollas estilísticas que levou a cabo. Pero non cabe dúbida de que estamos diante dun grande das letras españolas”, defiende el escritor Xosé Ramón Pena. “Cela traballou en moi diferentes liñas, aproveitando con mestría a lección da mellor narrativa do século XX, tanto española como internacional”, valora. “Hai nel, desde logo, obras que pousan no que se vén denominando “tremendismo” pero, ao tempo, foi capaz de captar plenamente os achados das vangardas. Traballou na narrativa experimentalista –velaí “Cristo versus Arizona”-, onde se aprecia, ao meu ver, a pegada de Faulkner como tamén se aprecia a de Dos Passos en “La colmena”, razona Pena. “Ao mesmo tempo, tamén foi capaz de recalar no costumismo e de aí os seus excelentes libros de viaxes.Nas novelas “galegas” –“Mazurca para dos muertos”– hai elementos do esperpento valleinclanesco e, desde logo, unha habilísima mestura de humor, traxedia, horror… Sempre desde un profundo coñecemento da lingua”, engade.