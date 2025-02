No fue el restaurante “El Mosquito”, ni el “Puesto piloto” de Alcabre, o “Casa Solla” en Poio el primero en acceder al ‘firmamento Michelin’ en Galicia, como podría pensar cualquiera a priori. Tampoco ningún afamado e histórico establecimiento gallego como el restaurante “San Miguel” en Ourense o “Casa Tomás” en Neda, A Coruña. No lo fue tampoco ninguno de los once locales gallegos que actualmente cuentan con la distinción.