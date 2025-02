Toda la debacle con la crisis cambió el espectro del arte en Vigo, que antes era un buque señero, con las colecciones y las salas más importantes de Galicia, tanto para nobeles como salas consagradas. Gran parte de esas salas, hoy en día se alquilan al mejor postor: todos los requisitos que debías de tener para poder exponer allí se acabaron”, reconoce el también artista plástico Xavier Magalhaes. “La clase media como consumidora de arte ha desaparecido”, coincide con Pulido, “ese es un acontecimiento que ha desaparecido; la gente se dedica a coleccionar pintura de autores ya fallecidos y aumentarlas”. De todos modos, Magalhaes apunta a una salvedad en Vigo. “el Concello da oportunidades a todos los artistas dentro del proyecto de murales públicos, lo que supone una iniciativa a aplaudir”.

No puedes quejarte todo el tiempo; hay que buscar alternativas. Reinventarse. Es una crisis global, no solo del arte”, indica con fuerza Silvia Amarelo Dourado desde la galería Dua2. En la misma línea, José Carlos Quintana explica que, aunque la galería no se adscribe a ninguna corriente, está especializada en el movimiento renovador y el arte de vanguardia. Ahora mismo exponen la pieza “Adán y Eva” (1966) de Isaac Díaz Pardo y de Luis Seoane exponen “A touca azul” (1977). La sala, junto la de A Coruña, van bien –aseguran–-. “La información que me llega de los artistas más contemporáneos es la dificultad que tienen, ya no solo para vender su obra, sino para promocionar”, reconoce Quintana. “Hay gente con talento que tiene dificultades para llegar al público por canales oficiales; si no te conocen, no te valoran”, explica.

A pesar de sus poliédricas visiones del presente del arte, si en algo coinciden los consultados es en la “mala salud de hierro”, que acompaña –afortundamente– al arte gallego.