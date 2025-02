Oliveira: “Una cultura patriarcal no desaparece por llevar una camiseta de ‘soy feminista’ ”

No es raro encontrar discrepancias en un estudio, por fiable que este sea, como también se hallan paradojas en la sociedad. “Venimos de una cultura patriarcal y es preciso un trabajo de desaprender, una toma de conciencia de la igualdad; un sistema milenario no desaparece por llevar una camiseta de Zara que ponga que eres feminista”, advierte uno de los mayores referentes en el campo de la educación sexual con perspectiva de género, la catedrática de Filosofía Mercedes Oliveira Malvar. Esta doctora en educación sexual viguesa, jubilada tras 30 años impartiendo clase a adolescentes, aún alude a referentes actuales como la joven que se enamora del vampiro en la saga Crepúsculo, por ejemplo. “Primero está lo que crees y luego, como lo manifiestas;_una cosa es creer en la igualdad y otra, vivir en igualdad”, indica. Oliveira. Y de ahí llega uno de los capítulos en los que más proyección tiene la educadora viguesa: el estudio asegura que tener pareja o novio/a es importante para el 49% de los chicos y para el 43% de las chicas. “Vivir en pareja y tener hijos es parte del imaginario de futuro de la mayoría de jóvenes, tanto de chicas como de chicos. De hecho, el 70% de mujeres y el 66% de hombres imaginan un futuro con hijos”, indica el barómetro. “Se cambió en las formas, pero no en e fondo; las chicas que se enamoran del amor lo hacen como el sentido fundamental de la vida en el siglo XXI”, valora Mercedes Oliveira. “Donde más desigualdad hay es en las relaciones de pareja”.

En cuanto a las actitudes en torno a la vida familiar y la conciliación, la investigación muestra que son algo mayores los porcentajes de jóvenes que creen que el trabajo de las madres fuera del hogar puede resentir la vida vida familiar, en mayor medida que si lo hace el padre. Una postura que es más apoyada por los chicos (45%) que por las chicas (42%). Un importante 32,6% de chicos y 22,5% de chicas, opina que la mayoría de las mujeres prefiere crear un hogar y tener hijos en vez de mantener un trabajo profesional externo al hogar. En esta cuestión, a pesar de mostrarse especialmente crítica la experta, añade que cada vez hay más jóvenes que demuestran corresponsabilidad en las tareas y cuidados de los menores. Por eso la juventud también demanda referentes como su título “Ám@me”, que va va por la cuarta edición.