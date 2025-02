Solo Castilla-La Mancha prohíbe, por ahora, los prostíbulos

Castilla-La Mancha decretó ayer la clausura de los prostíbulos que funcionan en la región durante las 24 horas del día, cierre que se hará efectivo a las 00.00 horas de mañana domingo, 23 de agosto. La medida se produce después de que se declarase esta semana un brote de coronavirus en un burdel de la localidad de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, con una docena de positivos. Por motivos que parecen obvios, ningún cliente de este establecimiento se presentó a hacerse las pruebas PCR. En la comunidad manchega operan el 80% de los locales de este tipo en España.

Tras este caso y el ocurrido en otro prostíbulo en Cox (Alicante), que también fue clausurado, se ha hecho evidente el peligro de transmisión que supone esta actividad, ejercida muchas veces en pisos anónimos, donde la distancia no existe y resulta difícil rastrear los contactos en caso de contagio.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, remitió una carta a las comunidades autónomas en la que reclama el cierre de los prostíbulos y lugares de alterne, en línea con las restricciones establecidas a bares, discotecas y locales de ocio. “Que no demos tregua a la explotación sexual, que no demos tregua a esa industria proxeneta que siempre permanece en la impunidad y en la absoluta opacidad. Se habla mucho de los derechos de las mujeres en contexto de prostitución, pero no de las cifras de negocio”, recuerda.

Sin embargo, la clausura de estos locales no es tan fácil. El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, replicó a Montero que los prostíbulos “están prohibidos en la normativa”, por lo que “no se trata de cerrarlos”. “Prostíbulos como tales no existen; existen licencias de bares, de hoteles”, e incluso algún club de estas características que figuraba como “residencia de estudiantes”, donde se ejerce esta actividad, dijo a los medios de comunicación Puig, para quien la prostitución es una cuestión que va “más allá de la pandemia”. Puig añadió que está a favor del “abolicionismo”, si bien recordó que el Consell valenciano no tiene competencias para poder actuar en este asunto.

Galicia

Sobre esta cuestión, fuentes de la Vicepresidencia de la Xunta de Galicia apuntaron a FARO que “en el catálogo de establecimientos abiertos al público no existe la tipología de club de alterne y, por tanto, tampoco licencia de apertura con esa denominación. Según el tipo de licencia concedida por cada ayuntamiento y adaptada a las tipologías existentes, deberán cumplir las medidas para el establecimiento correspondiente”, subraya el Ejecutivo autonómico.