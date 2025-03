–¿Nos tenemos que mentalizar para otro confinamiento?

–Creo que no será necesario porque sabemos más que antes. La gente está concienciada, sabe qué supone un confinamiento y que repetirlo sería un desastre desde todos los puntos de vista. No creo que lleguemos a ese extremo; al final imperará la responsabilidad porque sabemos lo que nos jugamos. Pero probablemente este virus no se habrá erradicado completamente al menos hasta dentro de uno o dos años. Lo podemos limpiar en España, pero da igual porque se ha extendido por todo el mundo y siempre va a venir gente de fuera. Es un mundo globalizado, el virus se contagia de persona a persona y a menudo quien está infectado no se entera.

–¿Aguardan otras pandemias?

–Puede ser, pero no quiero apuntarme a un discurso catastrofista. He oído a colegas que avisan de otras epidemias peores, pero a día de hoy no hay datos científicos que lo corroboren. Puede pasar, pero puede que sean más leves. Normalmente su origen está en el consumo humano de animales salvajes como murciélagos.