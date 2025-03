La crisis de 2008 y la consecuente reducción de las ayudas afectó con gravedad a la industria audiovisual. “Ya no son solo las ayudas, es la propia crisis del sector. Lo que antes hasta los 90 hacía un equipo de varias personas ahora lo hacen tres, o uno, con tecnologías asequibles que antes no existían de manera tan democratizada”, comenta la directora Xisela Franco (Vigo, 1978). La situación los ha obligado a ser productores, directores y montadores al mismo tiempo. Además, muchos de los cineastas recurren a trabajos complementarios como “ganapán”. “Con un esfuerzo titánico trato de compaginar mis producciones artísticas, hechas con total libertad con documentales de encargo destinados a la televisión, a organismos o instituciones. Es una lucha diaria tratar de vivir del audiovisual”, reconoce Xisela. Al igual que Xisela, Xurxo Chirro compagina varias facetas del mundo audiovisual, aunque procura no desviarse hacia el cine comercial. Anxos Fazáns (Pontevedra, 1992), directora de “A estación violenta” (2017) también trata de llevar a cabo sus proyectos audiovisuales a la vez que trabaja en el mundo de la docencia. Ella, además, alude a otro motivo: “Los tiempos de creatividad no se pueden amoldar a un horario laboral convencional. No se puede ser siempre creativo, y siempre hay necesidad de compatibilizarlo”.