El mentado Sabino Torres guardó un imborrable recuerdo de aquellos encuentros y atribuyó su supresión a un incidente sonado. Según su versión, un mal día, el fiscal en activo y consejero provincial del Movimiento José A. Martínez Casanueva, conocido por Patoño, que ahogaba sus penas en alcohol de forma habitual soltó un improperio: “Por culpa del hijo de p…de García Lorca –dijo–, aún tengo dos balas en mi barriga”. En circunstancias normales, nadie le habría hecho el menor caso. Pero Rafael Sáenz Díez se rebotó y replicó con contundencia: “Yo también tengo alguna bala en el cuerpo por culpa de los hijos de p…. que asesinaron a García Lorca”.

En todo caso, aquel desencuentro motivó que las tertulias del Carabela en general, y aquellos cafés-coloquios en particular, bajaran de tono o no volvieran a programarse para evitar males mayores. No obstante, el ciclo reseñado finalizó de manera natural el 14 de junio de 1952, tal y como estaba previsto de antemano, con Ramón Peña y su apasionante trayectoria como protagonista central. No hubo prohibición formal alguna.