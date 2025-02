– Sin embargo, su médico le reconoció que no estaba usted para trabajar…

– Así es, por eso me dio la nueva baja, pero por vértigos. El Sergas considera que esta baja es correcta y me remiten a que presente una demanda por el juzgado de lo social.

– ¿Lo hará?

– Ya me he reunido con mi abogada y la vamos a presentar. Solo me tiene que llamar para firmar. Tengo que recalcar que a mí esta demanda económicamente no me compensa, pero quiero hacerlo porque me parece una humillación, una tomadura de pelo y una ofensa. Estoy segura de que hay más casos como el mío. El problema es que ha habido muchos pacientes mayores de 65 años que ya no estaban en edad de trabajar. A los que nos perjudica este tipo de decisiones es a los que todavía estamos en activo y que ahora tenemos secuelas.

– Con esta demanda defenderá usted los derechos de muchos otros pacientes…

– Es que personalmente me lo he tomado como un insulto, me duele y me humilla. Considero que esto no es humano. Voy a luchar por eso. Algo está fallando aquí. Yo no puedo tener la misma baja, que he estado al borde de la muerte, que mi marido, que también tuvo coronavirus y estuvo muy malito pero de otra manera. De hecho, la recuperación es distinta.

– ¿En qué sentido?

– Yo perdí mucha visión y oído, que he ido recuperando. Otras personas perdieron el olfato, yo no. Es un virus sobre el que todavía no saben mucho. A unos les atacó el riñón, a mí al hígado. De hecho, después de recibir el alta hospitalaria ingresé dos veces por controles de hígado. Si a día de hoy no se conocen todavía las secuelas de esta enfermedad, cómo me van a dar el alta a los 130 días, ¿cómo saben si son transitorias o no? Esto tiene que pasar por un tribunal médico, que me vea y me valore.

– ¿Continúa haciendo rehabilitación?

– La fisitorapeuta de la UCI me envió unos vídeos para que hiciese en casa, pero ya he terminado con esa rehabilitación. Ahora lo que me dice el neumólogo es que camine un poco y me siente, así sucesivamente sin fatigarme. También hago unos ejercicios respiratorios.

– Este virus le ha cambiado la vida por completo…

– Yo vivo en A Parda y bajaba al centro de Pontevedra a hacer la compra y regresaba con mis bolsas. Ahora eso no lo puedo hacer, es imposible.

– ¿Se ha planteado en algún momento solicitar una incapacidad?

– Nunca, no la quiero, soy muy joven, sería lo último que quisiera. Yo confío en los médicos, en que me dicen que me voy a recuperar.