“Que foi un despiste está claro e a proba foi que o golpe foi nunha esquina do barco e estamos a falar dunha embarcación que o tiña todo para saír o mar, pero foi un cúmulo de circunstancias fatais, e a proba diso é que por fallar, ata fallou a radiobaliza, nin sequera o radar é infalible porque aínda que vaias moi atento, non é útil porque ten un rango moi amplo ou porque está moi preto do obstáculo, en calquera caso, a visibilidade é fundamental e neste accidente, non a había”. Así, explicaba el patrón mayor de la cofradía de Raxó, Iago Tomé, el accidente del Nuevo Marcos tras conocer el informe de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM). Además de su vínculo con el mar, Tomé compartía con los tres fallecidos y los dos supervivientes del suceso vecindad en Campelo y mantenía con ellos una relación “familiar”.

El patrón mayor cargó contra la falta de balizamiento de las bateas como principal causa del accidente. “Cunha luz de linterna no polígono marcando a súa posición houbera cambiado todo”, afirmó. En este sentido recordó la normativa de 2015 para señalizar las bateas. “O problema é que temos un goberno paralizado por eleccións e mesmo co accidente do Nuevo Marcos, se reactivou, pero estamos en 2019 e non hai un só pau de luz… tal vez teñamos que esperar a que haxa outros tres ou catro mortos para recordar outra vez unha medida que sería moi doada de executar como é marcar os polígonos, que parece unha broma que non se levase aínda a cabo”, indicó indignado, añadiendo que “a cuestión é que non morren fillos de dirixentes, morren mariñeiros e por desgraza, nós somos só números para eles”.