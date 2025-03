Esta situación obligó que en el CEIP Illas Cíes fuese necesario programar hasta tres recreos diferentes. “La dinámica escolar ya es completamente diferente”, señala su director José Casas Freire, quien, al igual que otros responsables de centros urgen un plan de horarios de limpieza –competencial última municipal–; en su caso concreto, para poder contar con aulas matinales o no. “Este servicio se da en el mismo sitio que el comedor. Necesitamos saber si lo limpiarán o no, porque sino, no contaremos con aula matinal. Además, se necesita una limpieza de pasamanos y de otros espacios muy necesaria”, desgrana.

También su homólogo del CEIP García Barbón reclama con celeridad información sobre la limpieza. “Es uno de los aspectos más importantes; la higiene del alumno sí la controlaremos con un profesor que acompañará a los pequeños a lavarse la manos y repartirá geles uno a uno, pero sobre la limpieza todavía no tenemos información”, lamenta.