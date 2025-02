A lo largo de la última década y media el Casco Vello ha experimentado un cambio radical, un renacer que se visibiliza en la rehabilitación de decenas de edificios repartidos por todo el barrio, la apertura de nuevos negocios, la mejora de espacios públicos, la captación de sedes institucionales y también el inicio de proyectos de calado aún en marcha, como la reforma del Barrio do Cura, la urbanización de Cordelerías Mar, la rehabilitación del Pazo del Marqués de Valladares o la humanización de la plaza de Porta do Sol. Quedan sin embargo “puntos negros”, edificios ruinosos que aún no se han recuperado. El conjunto de construcciones situadas frente la Concatedral no es el mayor de esos puntos, pero sí uno de los más céntricos y simbólicos al ser una zona de paso frecuente de vecinos y turistas. La medida llega acompañada de otros proyectos municipales en marcha, como el plan para reconvertir solares abandonados en plazas.