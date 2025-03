¿Qué hacer para no caer en las redes de los delincuentes de Internet?

Con el fin de proteger a los usuarios frente a las tentativas de pirateo, la Interpol aconseja poner en práctica una batería de medidas que ahondan en la seguridad de los equipos informáticos y ayudan a no convertir nuestra información confidencial en un blanco fácil de los delincuentes que utilizan Internet como “campo de batalla”.

Actualizaciones. Mantener al día los equipos personales y empresariales: prestar atención a las alertas de seguridad, actualizar los parches y completar periódicamente las verificaciones del sistema.

Contraseñas. Utilizar claves distintas para cada cuenta y cambiarlas cada cierto tiempo: deben incluir cifras, símbolos y letras mayúsculas y minúsculas.

Privacidad. La organización policial recomienda no publicar información confidencial o personal en medios sociales, ya que puede ser utilizada por los estafadores.

Correo electrónico. No comunicar la contraseña; no pinchar en archivos adjuntos que no se hayan pedido previamente, incluso si tienen nombres que suenan inofensivos –como “factura”–, ya que, a menudo, contienen códigos maliciosos que dan acceso al control de los correos electrónicos y a las actividades de los ordenadores; activar el filtro de correo spam; y bloquear el acceso a páginas sospechosas o que figuran en listas negras. Si el banco se pone en contacto por e-mail para actualizar información o proponer una oferta, no pinche. Consulte su web oficial o llame a la entidad.

Protección. Utilizar antivirus, cortafuegos y otras herramientas; realizar análisis frecuentes de ordenadores y dispositivos para evitar las infecciones de códigos maliciosos.

Compras. No realizar ningún pago en línea ni ninguna actividad de banca electrónica con conexión a una wifi pública, puesto que la información podría ser robada fácilmente.

Transacciones. Tener cautela con las transacciones de grandes sumas de dinero: hay métodos de pago disponibles mucho más seguros. No se deje engañar por estafadores que le pidan transferencias a sus cuentas bancarias.