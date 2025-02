Esta técnica es la que ha permitido a los investigadores eliminar la proteína ZP4 de la membrana de los ovocitos y descubrir que su ausencia está relacionada con la infertilidad.

“El ratón ha evolucionado de manera que no necesita la proteína ZP4, pero en el hombre y los animales de granja está presente y no por qué sí, sino porque tiene una funcionalidad esencial para su fertilidad”, destaca Ana Querejeta, doctora en Química y cuyo trabajo se desarrolla en el Centro de Investigaciones Biomédicas (Cinbio) del campus vigués de As Lagoas-Marcosende.

La pérdida de ZP4 no afectó a la ovulación ni a la fecundación, ni tampoco a las primeras etapas de desarrollo de los embriones durante el estudio in vitro. Sin embargo, las conejas que carecían de la proteína fueron mucho menos fértiles y, en la mayoría de casos, los embriones se malograron.

Estos resultados tienen su explicación en que la zona pelúcida, en ausencia de ZP4, presenta una capacidad de protección defectuosa, ya que es más fina y porosa y menos resistente al daño mecánico externo.