El grupo de Química Coloidal, uno de los de mayor impacto internacional de la UVigo, está especializado en el desarrollo de nanopartículas metálicas para la detección de biomoléculas en el ámbito de la salud o contaminantes. Y ahora enfocará toda esta experiencia y conocimiento al desarrollo de un método ágil y ultrasensible que mejore la eficacia de los actuales test rápidos y que revele la presencia de cantidades del virus más pequeñas, lo que permitiría adelantar el diagnóstico.

Jorge Pérez Juste lidera el proyecto SERSforSARS, que combina la biología molecular, la nanotecnología y la espectroscopía Raman y que ha conseguido 110.000 euros del Fondo Supera para su desarrollo y la contratación de una persona. Arrancará en septiembre con la colaboración del Centro Nacional de Biotecnología-CSIC y el servicio de Neumología del área sanitaria viguesa.

El objetivo es la detección de proteínas de la membrana del virus. Un grupo de expertos del CNB-CSIC producirá estas muestras en el laboratorio, las purificará y las enviará a Vigo para que los investigadores validen su método. Y el siguiente paso será comparar su validez con casos reales. Para ello, se confrontarán los resultados del nuevo test en 200 pacientes de Vigo con los obtenidos a través de PCR.

La nueva técnica utilizará nanopartículas para la detección de moléculas del virus. “Las de plata son más sensibles, pero las de oro aportan mayor estabilidad, así que testaremos ambas posibilidades. Según nuestra experiencia, la espectroscopía Raman podría permitir rebajar el límite de detección del virus de un test normal, es decir, con menos cantidad y adelantar la confirmación del positivo uno o dos días antes”, señala Pérez Juste.

Los resultados estarían disponibles “en no más de 20 minutos”, aunque probablemente no se podrán comprobar de forma visual como en un test de embarazo. “Nuestro proyecto es de ciencia básica, no implica la fabricación de dispositivos. Pero algunos hospitales ya cuentan con equipos portátiles que permitirían realizar estos análisis. Sería algo asumible”, añade.

El proyecto se desarrollará hasta finales de 2021 y si los investigadores de la UVigo logran su objetivo, el siguiente paso se realizará en los laboratorios del Hospital Álvaro Cunqueiro, donde disponen de banco de muestras y equipos de PCR.

“La validación se llevará a cabo sobre 200 pacientes y trabajaremos con Neumología. Es una de las patologías asociadas al SARS-CoV-2 y, a igual que otros servicios del área sanitaria de Vigo, están siendo muy proactivos a la hora de colaborar con otras instituciones y de participar en proyectos”, reconoce.