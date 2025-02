Pero la de ayer no fue la primera vez que Vigo fue pionera en materia de desarrollo del coche autónomo. Hace cuatro años toda Europa y buena parte del mundo ya fijaron su mirada en la ciudad olívica, como recordó el director del CTAG. “Lo hemos vuelto a hacer. En 2015 fuimos capaces de poner un vehículo de O Porriño a Madrid en modo autónomo, el primero que circulaba por Europa; y hoy hemos puesto un vehículo autónomo altamente conectado en la ciudad de Vigo”, resaltó Luis Moreno. “Al final, un vehículo será un medio más conectado; un teléfono grande con ruedas”, ejemplificó sobre el futuro de la automoción.

La de ayer fue la prueba de fuego. La presentación oficial. Y todas las simulaciones salieron bien. Primero, en el parking de Praza do Rey, el director de electrónica y de sistemas ITS del CTAG, Francisco Sánchez, demostró como el prototipo desarrollado en Vigo (tienen tres unidades) puede no solo buscar una plaza libre de aparcamiento por sí solo, sino también marcharse y estacionar sin ayuda de ninguna persona. Luego, el coche desaparcó también de forma autónoma y regresó al punto de encuentro sin mayores problemas. “A medio plazo es probable que puedan habilitarse plantas de aparcamiento solo para vehículos autónomos. Además, podría ganarse espacio al no ser necesario abrir y cerrar las puertas para entrar y salir de ellos una vez que están estacionados”, ejemplificó Sánchez como una de las futuras ventajas y utilidades.