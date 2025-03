El año 2008 se cerró con 1,577 millones de dueños de parcelas urbanas, según los datos recogidos en la Dirección General del Catastro. Y once ejercicios más tarde, el número se incrementó en 303.000 propietarios más, llegando concretamente a 1.880.131.

“Aunque las cifras haya que tomarlas con cierta prudencia, la verdad es que la tendencia es ascendente. Las tierras se siguen dividiendo con las herencias. En Galicia no hay mecanismos, ni tampoco cultura, para consolidar la propiedad y se sigue repartiendo. Y no solo pasa en el rural, sino también en el ámbito urbano”, explica José María Tubío, miembro del Laboratorio do Territorio de la Universidade de Santiago.

Añade que es tradición muy asentada en Galicia dividir los lotes de tierras al darlas en herencia, de forma que donde antes había uno o dos propietarios, ahora al cederlas a los hijos o nietos serán tres, cuatro o más los propietarios.

“Es muy difícil ponerle freno a este comportamiento, que siempre estaba asociado al medio rural, pero ahora también se extiende al urbano”, indica Tubío.

Este experto no cree que para el incremento de propietarios de fincas urbanas haya tenido influencia alguna el proceso extraordinario de regulación de bienes que llevó a cabo el Catastro hace unos años. Porque básicamente la consecuencia que tuvo fue aumentar el número de inmuebles que no estaban registrados, pero que ya tenían dueños.

Lo que sí ha podido tener incidencia, aunque menor que el impacto de las herencias, es la ampliación de la superficie urbana aprobada por los concellos, antes de la crisis, para atender unas muy elevadas perspectivas de desarrollo urbanístico que la recesión se encargó de frenar. A más hectáreas de suelo recalificado para construir, más propietarios de fincas urbanas que antes tenían otra naturaleza.

Los datos del Catastro revelan además que 837 personas son poseedoras de más de 50 bienes urbanos. Con entre 26 y 50, son 1.832 los titulares. Con entre 11 y 25 son 20.866 y con entre 6 y 10, 88.430. Los que solo tienen un bien es la cohorte más numerosa, y superan por muy poco el millón.