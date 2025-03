El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias también advirtió de que un mal uso de la mascarilla “puede ser contrapudecente”. También quiso apuntar que “no está claro el rol de los niños en la transmisión del virus” y que en la mayoría de los casos de niños contagiados, los cuadros de síntomas son “débiles”.

Concretó que “entre los niños la transmisibilidad es mucho más baja que entre los adultos”. “Su capacidad para expeler el virus por la boca es más baja que la de los mayores”, justificó.

Sobre el debate abierto por algunas comunidades con respecto a que la vuelta a los colegios no sea presencial, Simón también fue contundente al defender el regreso a las aulas. Declaró: “No podemos tener a nuestros niños sin estudiar. Aunque se hagan todos los esfuerzos, no podemos hacer que dos promociones no tengan una educación con el mismo nivel de calidad. Hay que hacer un esfuerzo por abrir los centros educativos. Es muy fácil la educación online para los que tienen recursos. No es lo mismo un niño con su habitación y su buen wifi, que uno que no tiene ordenador, ni wifi y comparte habitación con sus hermanos e incluso con sus padres.

Añadió: “Se tiene que hacer un esfuerzo por la educación presencial, porque la educación implica relaciones sociales. No podemos pensar que todos nuestros niños pueden aprovechar de la misma manera la educación fuera de los centros educativos».

El epidemiólogo aseguró que el Gobierno central pretende “que la vuelta al colegio sea segura», y defendió que “hay margen de actuación para reducir riesgos desde todos los ámbitos aunque no está todo implementado porque aún queda un margen de dos o tres semanas”.