Concurrencia

Una vez transformados en funcionarios interinos, estos laborales temporales deberán aprobar un concurso oposición para consolidar la plaza. Y sus bases son las que está ultimando la Xunta con los sindicatos. Emilio Doforno, de CCOO, asegura que serán unas “pruebas adaptadas” con una rebaja, ya acordada, de temario y de preguntas con respecto a unas oposiciones libres y que sobre la mesa está además la opción de que sea tipo test, dado que su corrección es más fácil y así se puede garantizar que el proceso se cierre en 2021.

En todo caso, no se facilitará a los aspirantes una batería de preguntas –de entre las que posteriormente se eligen las que irán al examen– como se hizo con el personal laboral fijo para su conversión en funcionario. “Eso fue una excepción”, destaca Doforno.

Al concurso oposición se podrá presentar personal externo con idéntica reducción de temario y preguntas, pero tendrán una desventaja. Y es que al personal laboral también le puntuará –aún no se sabe cuánto– la experiencia de los años trabajados en la Xunta. Como referencia, al personal laboral fijo en el proceso de funcionarización, el 40% de la nota se fija en función de la antigüedad y de los procesos selectivos a los que ya hayan concurrido anteriormente, y el 60% depende de un examen.

Sin embargo, no todos los sindicatos –inmersos en un proceso electoral– están contentos. Para CSIF lo que significa es una pérdida de derechos. Primero, porque se “fuerza, bajo la amenaza de despido” a la conversión “voluntaria” en funcionario interino, lo que conlleva la renuncia de la indemnización porque los interinos no tienen derecho a ella. Luego, en caso de no aprobar las pruebas, el trabajador se quedaría en la calle sin ningún tipo de compensación, ya que previamente había dado el paso para transformase en interino.