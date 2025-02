Así se especifica que son cuatro los requisitos que deben cumplir los inmigrantes que quieran beneficiarse de atención sanitaria gratuita: estar viviendo en territorio español (y no estar registrados ni autorizados como residentes), no tener un tercero obligado al pago, no poder exportar el derecho a cobertura sanitaria desde el país de origen y no tener la obligación de acreditar la cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía.