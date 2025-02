La oferta de inmuebles no se ajusta a la demanda

La principal causa de que se haya ralentizado el descenso del stock de viviendas se debe a que han disminuido las compraventas por razones económicas. Pero no es la única. Hay demanda de inmuebles, pero muchos de los que forman parte de esa bolsa que aún está sin vender no reúnen las características que reclaman los compradores.

Una de las razones de que siga el “elevado” volumen de casas que no encuentran comprador pese a los últimos cinco años de recuperación económica, es que una parte importante de las viviendas no tienen “el tamaño, la calidad o la localización” que demandan quienes buscan una vivienda, según destaca el Banco de España. “Esta lenta corrección del stock podría estar reflejando un cierto desajuste entre las características de las viviendas demandadas, entre las que estaría la localización, y las de las viviendas disponibles para la venta”, explica el organismo en su último boletín económico.

“También existe stock en malas ubicaciones, con escasos servicios e infraestructuras, que tendrá una salida especialmente complicada. No olvidemos que, además, son en muchos casos inmuebles construidos hace ya varios años, que tienen un estado de conservación dudoso, y con materiales o distribuciones desfasadas, no ajustados a la actual demanda de vivienda. El comprador es más exigente que antes y, salvo que el precio sea muy atractivo, una vivienda nueva siempre va a tener más atractivo que el producto antiguo, especialmente si la localización no es interesante”, asegura.

Porque se siguen construyendo casas. Sin embargo, la demanda que pueda haber en las grandes ciudades no es la solución para el stock que existen en otros lugares de esas provincias, explican fuentes del sector. O los compradores de viviendas nuevas quieren casas cerca de las playas y la bolsa que existe es solo en el interior. O hay necesidad de un inmueble de dos o tres habitaciones y en esa zona solo se encuentran estudios o apartamentos. O el comprador es de poder adquisitivo alto y busca vivienda de alta gama, mientras que el stock no ofrece este tipo de casas.

La consultora Acuña y Asociados estima que a una “tercera parte del stock nacional (el 35%) se encuentra en áreas sin demanda o con baja demanda”. El 60% de las 430.000 viviendas ubicadas fuera de los grandes núcleos urbanos y las costas turísticas, reconoce, “tendrá una difícil absorción a largo plazo por la reducida o inexistente demanda en esas localizaciones”.