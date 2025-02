Salvo cambio de criterio por parte del Gobierno central, este año están garantizados los mismos ingresos que en 2019 para los ayuntamientos y las diputaciones ya que Hacienda ha decidido prorrogar, sin modificaciones, las transferencias de fondos que se planifican a principio de cada ejercicio en previsión de los ingresos fiscales que va a recaudar el Estado. Pese a la pandemia, esta fuente de financiación para las entidades locales no se tocará durante 2020. Pero la crisis sanitaria y económica tendrá consecuencias, y muy profundas, para las arcas de concellos e instituciones provinciales, solo que sus efectos se notarán en 2022, porque ese año tocará revisar la financiación, calcular cuánto dinero se entregó de más en 2020 en un escenario de recaudación que no cumplió ni de lejos las previsiones y, en consecuencia, proceder a reclamar su devolución al Estado. La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) calcula que el agujero que se creará en los ingresos de los concellos y las cuatro diputaciones de Galicia no será menos de 395 millones de euros.