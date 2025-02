Ya tenía el título, pero le faltaba algo muy importante: la prueba de nadar. Pero Gloria no sabía “ni siquiera flotar”. Sin embargo, aquello no fue impedimento para seguir adelante con sus planes ya que la suerte le guiñó un ojo y cuando tuvo que presentarse a la prueba práctica estaba con un tobillo escayolado porque se había caído en su clase de baile gallego. Con sus dotes persuasivas convenció al encargado de que sabía nadar y que se lo firmase igualmente. “Fue un pecado mortal ir al mar sin saber nadar; sabía que si teníamos un problema me hundiría sin remedio y me daba vergüenza”. Pero no se hundieron. Y recuerda con mucho cariño esos años.

Gloria nunca se sintió menospreciada por ser mujer en un ambiente totalmente masculino. “Desde el primer momento les dije que quería ser una más y que no esperaba que nadie me sacara las castañas del fuego. Conocí a gente de todos los países y nunca me trataron diferente por ser mujer. Tengo que estar muy agradecida por lo que me ayudaron, sobre todo un marinero marroquí que fue quien más me enseñó el arte del palangre”, destaca.

Fue la primera mujer enrolada en el banco canario-sahariano y consiguió ser una más entre la tripulación. Pero cuando el ‘Bolaquento’ llegaba a puerto la gente se arremolinaba para ver a la mujer marinera.

Tras cinco años en el palangre, Lijó decidió dejarlo para hacerse cargo de unos tíos y aprovechó para quitarse esa espina que tenía clavada desde niña: aprender a nadar.

Gloria se apuntó a clases en la piscina, pero solo eran dos horas a la semana y ella, que tenía mucha prisa por aprender, iba todos los días a entrenar por su cuenta. Lo impresionante de esta historia es que Gloria resultó ser una gran nadadora y dos años después de esas primeras clases comenzó a competir en la categoría de veterana y llegó a ser campeona de Galicia y de España y quedó cuarta en el campeonato de Europa. Además, participó en los mundiales de California logrando muy buena posición.

Hoy tiene cuatro nietos y les da los caprichos y mimos que no pudo ofrecer a sus hijas. Su vida sigue siendo muy activa. Se levanta cada día a las 6.30 y ayuda a uno de sus nietos, que tiene un bar, elaborando empanadas y croquetas. A veces va a nadar pero muy suave ya que sufrió hace 9 años un ictus y “me quedó dañado el corazón”. También va a clases de gimnasia, de pandereta, ensaya en una coral y es presidenta de la Asociación de la Tercera Edad Santa Eugenia de Ribeira. “¡Y voy a teatro!”, relata satisfecha.

Ni sus hijas ni sus nietos se han dedicado al mar y Gloria no se alegra especialmente por ello. “Todos los oficios tienen su riesgo, no es peor el mar”, opina. De hecho, uno de sus nietos trabaja como buzo soldador en Arabia Saudí. Pero esa es otra historia.