Un país raro

Está pesado o aire, cargado, denso. Viciado. E pouco a pouco imos decidindo como administralo para non morrer afogados. Medímonos á hora de facer un comentario sobre a última burrada dos gardiáns espirituais do país, non vaia ser que nos tomen a matrícula. Botas anos falando só, sen resposta, dubidando de se realmente haberá alguén aí, ata que fas un comentario sobre a decoración de nadal, ou sobre árbores que xa non están na rúa logo de toda unha vida e, de súpeto, tes enriba catro amigos afeándoche a túa falta de sensibilidade para coa xente en cadeira de rodas. “Pero señora, se as cadeiras de rodas non poden acceder a unha escaleira mecánica…” Moito ollo co que dis, co que cantas, co que sacas en procesión. Co idioma, coa relixión, coas minorías, coas maiorías, co alcalde, con España e co Sursum Corda! E Deus che libre da tentación de escribir un chiste en Twitter…

Igual hai unha palabra inglesa, digo, para describir este aire enrarecido que nos está tocando tragar. Así, a bote pronto, a min ocórreseme unha, aquela que os Ramones empregaron para titular a canción que abría o seu fantástico Mondo Bizarro. Pero vaia, igual tampouco hai por que darlle tantas voltas: á fin e ao cabo, todos os dogmas teñen os seus gardiáns da fe, o seu sanedrín. E ata os seus propios talibáns. Por que ía ser o noso un caso diferente?