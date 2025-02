El coco de los pulpos

Hasta el momento, era generalmente aceptado que los invertebrados carecían de capacidades de aprendizaje y de comportamiento sofisticado. El descubrimiento del pulpo que podríamos llamar “habilis”, que es capaz de usar cocos vacíos para protegerse de sus depredadores, sugiere que estos invertebrados se comportan de forma que hasta ahora solo pensábamos era patrimonio de los humanos

El pulpo Amphioctopus marginatus, es conocido como el pulpo de los cocos. De tamaño medio, pertenece al género Amphioctopus, habita las aguas tropicales del Océano Pacífico, se alimenta de camarones, cangrejos y almejas y su comportamiento es muy curioso. A veces, usa solo dos de sus tentáculos para caminar y restos de cocos y conchas para refugiarse.

Diversos autores argumentan que este comportamiento podría clasificarse como que el pulpo emplea herramientas, porque el pulpo transporta conchas y cocos para usarlos posteriormente. Sin embargo otros científicos contradicen esta hipótesis porque el pulpo vive en fondos blandos en los que se esconden predadores que viven enterrados. Las conchas y cocos no protegen a los pulpos de los ataques de estos depredadores.

Todo es una pequeña sorpresa para los científicos. Un pulpo es más próximo a una almeja que a un humano No deberían ser tan listos. Pero no se puede obviar la evidencia y hay indicios de que incluso podrían utilizar herramientas para conseguir sus fines. De hecho, cubren sus madrigueras con piedras pero esto no se consideró como uso de herramientas sino más bien como una acción basada en el instinto, lo mismo que las conchas del cangrejo ermitaño. Las herramientas requieren manipulación intencionada, así que las conchas no son herramientas como tampoco lo son las casas de los humanos.

Es obvio que las definiciones son ambiguas pero no hay ambigüedad en lo que esta especie de pulpo hace con las cáscaras de los cocos y como las apila para su transporte y posteriormente las convierte en cabañas rígidas

Con un complejo y desconcertante sistema de transporte, estos animales se colocaban el coco debajo del cuerpo, extendían sus tentáculos para agarrarlo por los bordes y alcanzar el suelo y, ante la imposibilidad de nadar así, empezaban a “andar” suavemente con las puntas de sus extremidades sobre el arenoso suelo marino. Esta forma de desplazamiento los hace más lentos y vulnerables ante sus depredadores que su tradicional método de natación a propulsión, según los expertos, pero a cambio les proporciona la protección inmediata de la dura corteza del coco.

Con sus casas de coco los pulpos se suman a los chimpancés y los delfines, y a algunas aves como los cuervos en el grupo de animales no humanos que usan herramientas.

Dejamos para otro día el camuflaje de los cefalópodos.