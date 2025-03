Conocer la vida de Bernardo Quiñones es adentrarse en una historia vital que no ha desbordado la normalidad pero está llena de grandeza, no ha sido aventurera ni entrado en los cenáculos de la fama pero es un ejemplo de esfuerzo y un monumento al amor y a la cultura labrado desde la pobreza. La vida de un hombre a punto de cumplir los 93 años que nació en tierras africanas cuando estaban en manos europeas, que las dejó por Venezuela cuando sonaron los clarines independentistas de los árabes, que vivió la muerte de su amada y madre de sus hijos y otra vez la emigración del país andino de acogida hacia España cuando allí las cosas empezaron a hacer difícil vivir cada día. El viaje interior de un poeta que llegó a Vigo a los 76, cuando ya las nieves del invierno encanecían su cabello pero halló aquí otra vez el amor, ya que nunca perdió la esperanza. Así lo cuenta.

Nací en Tánger (Marruecos) un día de setiembre de 1927, de padres andaluces. Allí pasé los primeros años de mi vida, que son los más felices. Haciendo un poco de historia, bueno es que cuente cómo fue que nací en Tánger y no en Andalucía como sería lo normal. Emulando a Don Miguel de Cervantes Saavedra, yo me atrevería a decir: en un lugar de Marruecos de cuyo nombre sí quiero acordarme, nació un españolito pobre, hijo de andaluces que de la provincia de Cádiz embarcaron hacia Brasil buscando horizontes nuevos donde mejor poder vivir y abandonar su pobreza. Corría el año de 1925 y en una pequeña nave de aquellos tiempos distantes, el vientre de mi madre, gestante de unos meses, no lo pudo resistir; de repente y sin aviso, sin dinero y sin abrigo, en Tánger se establecieron sin alcanzar su destino y sus sueños se esfumaron sin poder lograr su objetivo. Allí en Tánger nací, allí fue donde me crié, me eduqué y me casé.

Mi infancia fue muy humilde pero la viví feliz al calor de una madre que me hacía sentir así. Éramos cuatro hermanos, carecíamos de todo, salvo de ese amor sublime que nos supo transmitir; ella siempre estaba allí maniatada a su “Singer”, sacando adelante a su prole a fuerza de pedaladas. Recuerdo siendo pequeño que teníamos mucho respeto sin tener tantos placeres; no teníamos tablets ni móviles, ni nintendos… ni los necesitábamos; los amigos no éramos amigos virtuales, nos mirábamos a la cara, no al móvil. En aquella época no vivíamos pendientes de ese aparatito ni éramos adictos a las pastillas multicolores para mantenernos sanos, pero teníamos espacios para correr y jugar, y árboles donde subirnos y ejercitar nuestro cuerpo; los niños a estudiar o aprender un oficio y a trabajar. Yo ayudaba a mi madre en la casa y la acompañaba cuando me lo pedía, arreglaba mi cama cuando me levantaba y tomaba agua de la tinaja porque no teníamos agua corriente; andaba con zapatos baratos y nuestra ropita nos la hacía nuestra madre que siempre nos tenía muy arregladitos y compuestos y nos llevaba al colegio. No teníamos nada y lo teníamos todo, teníamos lo más grande que pueda existir, una madre cariñosa, honesta y trabajadora, cuya bondad contagiosa nos dejó como legado eso de “Sed pobres, pero honrados”. Ella siempre nos decía, “vuestra conciencia siempre limpia primero, el egoísmo degrada, y respetad siempre a los mayores.” Esas eran sus santas palabras llenas de sabiduría y bondad.

Mi padre no fue un mal padre, pero poco la ayudaba con lo poco que ganaba. Recuerdo que mi madre solía coser mucho a máquina, ella era costurera; yo a veces me sentaba junto a ella, y una vez le pregunté: ¿Qué estás haciendo mamá?, ella me respondió: “trabajando, hijo mío, trabajando; estoy bordando tu vida”. Yo no la comprendí entonces; a veces bordaba, a veces zurcía, a veces cosía, pero nunca descansaba y siempre al colegio ella muy limpitos nos llevaba. Recuerdo también con cariño el colegio donde aprendí mis primeras letras, y en el año 1939, siendo un chaval todavía, tenía entonces 12 años, escribí mi primera poesía que se la dediqué A LA LUNA. El colegio se llamaba “Grupo Escolar España”, allí aprendí mucho de mis profesores y a ellos les debo mi aprendizaje y mi actitud ante la vida.