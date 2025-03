Feijóo niega una relación con Galicia y Caballero le pide que explique “su foto con un prófugo”

No hay nada, según el presidente de la Xunta, que salpique a Galicia en la investigación contra el que fue uno de los protagonistas de la foto finish de la entrada de Pemex en Barreras a finales de 2013 con el propio Alberto Núñez Feijóo. “Sé que estamos en precampaña electoral y todo vale en precampaña electoral”, respondió, preguntado ayer por las relaciones con Emilio Lozoya.

Las primeras palabras de Feijóo fuerton para “felicitar” a la Policía Nacional por “actuar de acuerdo con las indicaciones de la Administración de Justicia” de México. Y remarcó: “Felicidades por su diligencia”.

El presidente gallego intentó minimizar el papel desempeñado por Lozoya en el pacto, que incluía una larga lista de encargos que no llegaron a ejecutarse. “El acuerdo de Barreras y los floteles no fue adoptado con este expresidente, sino con el anterior”, defendió, en referencia a Juan José Suárez Coppel el que firmó conmigo dos floteles”. Feijóo quiso subrayar que la investigación es “por información relativa a algo relacionado con Brasil, no con Galicia”, a pesar de que, como publicó FARO, la Fiscalía General de México tiene abiertas también diligencias por supuestas irregularidades en la inversión de Pemex en Barreras.

El secretario general del PSdeG le exige que dé “explicaciones” sobre su relación con Lozoya Austin. Gonzalo Caballero recordó ayer que en la última sesión plenaria de la legislatura fue el presidente de la Xunta quien “me recriminó que me sacase fotos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez” pese a que “yo todas las fotos que tenga las puedo mostrar con tranquilidad”.Una afirmación que, reprochó, no puede hacer el jefe del Ejecutivo gallego porque “allí dónde se saca fotos tiene problemas” como evidencia, a su juicio, la imagen en la que aparece con un “prófugo de la justicia y ahora detenido por corrupción”.