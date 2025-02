–¿Por qué no funciona el nueve cese especial de actividad del Gobierno? En Galicia solo tres de cada cien se acogieron…

–Es un problema en todo el estado. El cese de actividad extraordinario incluyó a 90.000 autónomos gallegos y en esta nueva fase los datos que tenemos son pírricos en cuanto al número de autónomos de la comunidad que se han acogido. Aquí lógicamente afecta el factor temporal, que el verano produce un efecto sobre el consumo importante que no deja de ser un espejismo porque luego desaparece. No es menos cierto que este año en mucha menor medida. Tenemos una comparativa de lo que consumía en 2019 y lo que se consume en 2020, con unas caídas de ventas de entre el 60 y el 70 por ciento. Incluso ahora que tenemos rebajas. La confianza del consumidor no remonta porque lo que ven son las noticias de rebrotes y la posibilidad de volver a un confinamiento, además hay una masa de trabajadores que siguen en ERTE, que al percibir el 70% del salario pierden un 30% de capacidad económica.

–¿Qué sectores lo llevan peor?

–Lo primero que hace el consumidor es quitar gastos de ocio, tiempo libre y luego el consumo en el comercio textil. Son los sectores que se llevan la peor parte. El consumidor atiende primero las necesidades urgentes y dejan las opcionales en un segundo plano, sobre todo todas las que rodean al tiempo de vacaciones.