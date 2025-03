El circuito de la Arnoia Termal era de una dureza importante. “Llegó un momento que pensé que tenía que echar pie al suelo, pero tenía claro que, aunque él iba haciendo su carrera, si me veía parar, podía pararse también”, dice Calis, que llegó a adelantar a Borja, pero que no fue capaz de ‘despegarlo’ ante la intensidad de pedaleo de su hijo. “Cuando vimos a la hora de inscribirnos que había rampas del 22 por ciento, pensamos que era mucho, pero estaba convencido de que Borja ahora mismo podría subirlo, a su ritmo claro, porque él es diésel”, explica. “La gente, sin embargo, pensaba que no podría lograrlo”, indica. Pero pudo. Con su bicicleta de ciclocross, con desarrollos más cortos, y la gran fuerza de sus piernas y de su corazón demostró a los incrédulos que no hay gesta que no pueda lograr. “Él subió y muchos participantes tuvieron que bajarse de la bici”. Además, llegando a meta, incluso esprintó, para sorpresa de los presentes.

Ahora, pese al panorama que complica la celebración de las pruebas previstas en el calendario, él sigue preparando la temporada de ciclocross. “Las cosas se están poniendo mal, pero sigue entrenando para llegar a la temporada bien, si después no se corre, pues otro año será”, dice Calis, que también anuncia que uno de los retos de esta campaña será ir a Bélgica, donde les consta que se organizan carreras para ciclistas con capacidades diferentes: “Queremos ver cómo se hacen allí las cosas”.