A las dos de la tarde Fausto Coppi comenzó a pedalear. El objetivo era superar la marca del francés Maurice Archambaud que había sido capaz cinco años antes de recorrer 45,787 metros. A la hora del comienzo apenas había un alma en el Vigorelli. Apenas unos cuantos obreros de la fábrica cercana de Alfa Romeo. El país no estaba para demasiadas alegrías por mucha pasión que sintiesen por sus ciclistas favoritos. Había demasiados soldados en el frente, los fallecidos se multiplicaban y la población sufría toda clase de carencias esenciales. En ese contexto era complicado motivar a los italianos. Por eso la pelea de Coppi fue una batalla doblemente dura porque ni tan siquiera pudo disfrutar del aliento de sus seguidores. La prueba fue un martirio para él con momentos de verdadero sufrimiento. Tan pronto se sentía con fuerzas para sostener el ritmo, que daba la impresión de verse superado. El último tercio fue una locura. Le iban anotando en una pizarra sus registros que eran prácticamente calcados a los de Archambaud. Coppi apretaba en busca del récord mientras Cavanna, el masajista ciego que le había descubierto cuando era el repartidor de una carnicería, le gritaba desde el borde de la pista para que no aflojase. El propio Fausto dejó escrito lo que sintió en aquellos minutos finales en el Vigorelli: “Al fin, centímetro a centímetro, conseguí alcanzar al diabólico reloj. No podía ver los números escritos en la pizarra y lo único que tenía claro es que no podía dejar que me adelantara de nuevo. Tenía que superarlo aunque solo fuera por diez metros, para poder cantar victoria. Mi pecho era un horno al rojo vivo, mi cerebro solo escuchaba la orden del reloj: más rápido, más rápido, más rápido”. Coppi marchaba igualado con Archambaud cuando solo restaban siete minutos de prueba. Un último esfuerzo le permitió superarle en apenas 31 metros según dictaminaron los jueces en primera instancia. Estaba reventado. Se abrazó a Cavanna y cayo fulminado sobre la pista del Vigorelli. “Nunca lo volveré a intentar” fue una de las pocas cosas que se le entendieron en aquel momento”.