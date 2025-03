La mili, un trabajo o una relación amorosa obligaron a una pausa retomada en 1969 y que ya dura hasta ahora mismo. Es el caso de Javier Pereira que recuerda que “en realidad llevo sesenta y tres años de abonado. Empecé con doce años más o menos, pero me eché novia y no resultaban compatibles ambas cosas. Entonces estuve un par de años sin ser socio hasta que poco después ya volví y aquí sigo”. A José García Costas, que llegó a ser directivo del club, fue la mili la que le obligó a estar un tiempo “separado” del Celta. Idas y venidas puntuales. Como la de Franco Cobas que aún tiene fresco en la memoria el Celta-Alcoyano al que asistió siendo niño en compañía con su tío: “Era asombroso. De vuelta a casa cogimos el mismo tranvía en el que también volvía a casa Hermidita. Había marcado dos goles aquella tarde y allí iba, conversando con los aficionados. Aquella imagen se me quedó grabada para siempre”. Pequeños destellos de vidas enteras entregadas al Celta. En silencio, sin pedir nada a cambio.