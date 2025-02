El sentimiento como razón

Adepto de Johan Cruyff, el nuevo entrenador céltico ha acabado dimitiendo en casi todos los clubes, incluso cuando ha tenido éxito

Carlos Mouriño y sus principales asesores, constantes o tercos según se prefiera y el balón decida, insisten en sus preceptos. Vuelven a considerar, como con Cardoso, que están a tiempo de reiniciar el proyecto en noviembre con un entrenador de tesis. Y en la apuesta estilística retornan a las fuentes que más entusiasman al presidente. Óscar García Junyent será su quinto técnico de pasado azulgrana tras Hristo Stoichkov, Eusebio Sacristán, Luis Enrique Martínez y Juan Carlos Unzué. Cada uno, con sus matices y rendimientos, inspirados por Cruyff salvo Luis Enrique. Óscar García, un nombre recurrente en la lista céltica de candidatos cada verano, aterriza entre lo que ha sido y lo que se le augura. En su trayectoria en la élite, hasta ahora exclusivamente en el extranjero, ha alcanzado notables picos de rendimiento y alguna que otra decepción. Resalta, sobre lo cartesiano de su planteamiento, la primacía que concede al sentimiento. En la mayoría de clubes ha dimitido renunciando a cualquier tipo de indemnización: por motivos de salud o vitales, mayormente por falta de conexión con la directiva. Óscar ha llegado. “Yo siempre me estoy yendo”, le canta Xoel López. Tal vez Vigo sea un lugar en el que pueda instalarse. De entrada, es el destino que elige para su debut en Primera División tras haber rechazdo varias propuestas –también la céltica– en anteriores ocasiones.

Jugó en Barcelona, Albacete, Valencia, Espanyol y Lleida. Un producto de La Masía al principio opacado por su hermano pequeño Roger; centrocampista de perfil diferente al que se promocionaba en Can Barça, de tranco largo y disparo poderoso. En Balaídos, en 1997, firmó un prodigioso doblete. Cruyff lo apadrinó en los estertores de su mandato. “Sal y liquida”, lo instruía. Suficiente para fascinar a aquel joven, que se sentía “iluminado” por el genio holandés y que de adulto jamás ha renunciado a tal credo (“Johan preveía cosas que luego sucedían en el campo”, declaraba en El País). A Cruyff le escribió una emocionante carta pública cuando falleció en 2016: “Me hice entrenador por ti. Tuve muy claro que a lo que me habías enseñado tenía que darle continuidad y no quedármelo para mí”. De su relación con otros entrenadores queda la constancia de su personalidad: Van Gaal lo expulsó de un entrenamiento por defender a Celades y Roger de sus broncas.

Culé hasta la médula (“nunca entrenaré a Espanyol y Real Madrid”, ha declarado), se inició como entrenador en las categorías inferiores del Barcelona. A Rafinha llegó a dirigirlo en el juvenil A. Después, cuando la directiva eligió a Eusebio para el filial, prefirió emprender vuelo antes que estancarse. Pero su itinerario siempre ha estado marcado por los dictados del corazón y la conciencia. Jordi Cruyff le proporcionó trabajo en el Maccabi Tel Aviv en la temporada 2012-2013. Lo hizo campéon por primera vez en una década. Decidió irse. Volvería en junio de 2014 para irse en agosto. En ambas ocasiones, para proteger a su familia de las incomodidades cotidianas del conflicto entre israelíes y palestinos –ha contado cómo las alarmas sonaban durante los entrenamientos; a su mujer y su hija, que viajaban en coche, les cogió cerca la caída de cohetes procedentes de la franja de Gaza–.

Entre medias, en la temporada 2013-2014, Óscar había dirigido al Brighton, en la segunda inglesa; fútbol de toque en una categoría todavía fiel al juego directo. Bordeó el ascenso a la Premier League, pero no pudo culminarlo. Dimitió. Ese verbo que una y otra vez conjuga. El Watford lo contrató en septiembre de 2014. Dirigió cuatro partidos. En octubre abandonaba, esta vez por motivos de salud: unos dolores en el pecho que no revistieron gravedad, pero que aconsejaron reposo. Óscar colaboró en la elección de su sustituto, Billy McKinlay.

En el Red Bull Salzburg ha firmado el catalán hasta el momento su etapa más larga y prolífica. Casi dos campañas completas, desde diciembre de 2015, con doblete en liga y copa austriacas. Una vez más Óscar no quiso acomodarse. Firmó por el_Saint Etienne. Lo mantuvo siempre entre los seis primeros de la Ligue 1 francesa, con el mejor debut en el club en 43 años y sin encajar un gol hasta la cuarta jornada. Pero desavenencias con la directiva y una dolorosa derrota por 0-5 ante el Olympique de Lyon precipitaron su marcha una vez más, en la duodécima jornada, renunciando a un salario de dos millones de euros.

“En estas dos últimas semanas tres equipos españoles se han puesto en contacto conmigo. Pero mi momento de entrenar en la Liga todavía no ha llegado”, revelaba tras irse del cuadro francés. Prefirió al Olympiacos, hasta ahora su último destino. Esta vez duró de verano de 2017 hasta abril de 2018. El entrenador, en cuya cara impactó un rollo de papel antes de un partido contra el PAOK, por lo que tuvo que ser hospitalizado, no aceptó la peculiar gestión del presidente, Evangelos Marinakis, que decidió mandar de vacaciones a los jugadores y multarlos con 400.000 euros a cada uno por ir terceros en la liga. También siempre elegante en sus despedidas, agradeció a dirigentes, empleados y aficionados “el amor y el respeto”.

Son palabras que en él adquieren otro significado. Óscar García necesita sentir esa conexión con el entorno. En Vavel, apuntaba las claves que posiblemente explican su peculiar trayectoria: “Yo me muevo por feelings; ahora que entreno, me gusta hacerlo en un sitio donde pueda sentirme a gusto, donde pueda coincidir con las ideas (…) Si no noto que tengo el feeling apropiado para entrenar a ese equipo, ya puede ser el mejor del mundo, que si no lo siento, no lo entreno”.

En esa misma entrevista, definía así la ‘filosofía Barça’ que predica: “Es una filosofía muy clara de que los jugadores se lo pasen bien jugando, de que todos participen en ataque y en defensa, basada en tener la posesión de balón, pero no solo en eso, sino en buscar el área rival, intentando llegar allí en combinación o buscando el balón largo para ponerlo en disputa, ir creando superioridades en diferentes zonas del campo y sobre todo ganar partidos, que es al fin y al cabo lo que queremos. Entendemos que esta es la mejor manera de ganar, porque aparte de entretener a los aficionados, los jugadores se divierten”.