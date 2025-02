– Vaticinó con varios años de antelación que jugaría en el Barça. ¿Cree que el Celta se salvará?

– Lo del Barcelona lo acerté no por ser adivino sino porque creía en mis cualidades, era joven, sabía el fútbol que manejaba el Barcelona, la ideología de ese club y soñar no cuesta nada. Lo dije en su momento, se me cumplió y como futbolista me siento orgulloso de haber formado parte de la mejor institución del mundo, para mí. Ahora, pensando en el Celta, sabemos que va a ser difícil pero que tenemos un equipo que podemos pelear para no descender y trabajar para que eso no suceda.